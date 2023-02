Superbonus | Burrelli | “Ora un Piano Marshall per rimediare ai danni di Draghi”

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) Sulsi parla di una massa di crediti incagliati pari a 15 miliardi di euro, 25mila imprese a rischio, problemi per circa 90mila cantieri che si stanno fermando con la conseguenza di contenziosi. Ingegnere Francesco, presidente Anaci (Associazione degli amministratori condominiali), ci spiega come stanno le cose? “Il problema è quando si prendono provvedimenti – ne sono stati fatti oltre una ventina rispetto al decreto del 2020 – che creano innumerevoli. Soprattutto nel decreto Aiuti quater, con un colpo di spugna Giancarlo Giorgetti e Giorgia Meloni hanno spazzato via alcune certezze normative, già minate dall’esecutivo, e messo paletti per esempio per l’invio delle Cilas quando c’erano contratti che stavano per partire e assemblee già fatte. A questo si aggiunge il decalage che hanno ...

E a tale proposito, nell'opinione di, d'ora in poi "i condomini non approveranno nessun provvedimento", perché così strutturato "ilnon è rivolto alla povera gente". Uno stop alle ......un rinvio della scadenza per la presentazione della Cilas dal 25 novembre a fine anno...a cascata riguarderà anche altri interventi" lancia l'allarme il presidente Anaci Francesco...

Ma anche sul Superbonus per comprendere se sia stata un'occasione ... Sempre in mattinata, la tavola rotonda con il presidente nazionale Anaci Francesco Burrelli, il senatore Antonio Trevisi, gli ...