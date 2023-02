Super G | Goggia con la testa alla discesa | ma l’Italia esulta con l’oro di Marta Bassino

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) L’appuntamento che ha cerchiato in rosso sul calendario è ovviamente quello dellalibera in programma sabato 11 febbraio: lì, Sofia, sarà la grande favorita e la donna da battere. Nel frattempo, però, dopo il “riscaldamento” della combinata di lunedì e la prima prova diche l’ha vista staccare il miglior tempo assoluto, la campionessa bergamasca si è cimentata nelG di mercoledì mattina,caccia di un risultato di prestigio in una specialità che da qualche tempo per lei è avara di soddisfazioni. Partita col pettorale numero 20,è sembrata affrontare la pista quasi col freno a mano tirato col pensiero ovviamente: inevitabile che, dopo una partenza abbastanza veloce, al traguardo la 30enne di Astino ...