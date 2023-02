Suora 91enne tampona parroco e travolge una terza auto | strada chiusa al traffico per ore

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) Lunedì mattina, intorno alle 11, nel territorio di Albano Laziale all’ingresso della Tangenziale si è verificato un incidente che ha coinvolto tre. Una, dai primi accertamenti delle forze dell’ordine, hato un’altraa bordo della quale si trovava undella chiesa di Padova. Ma ad avere la peggio è stato il conducente dellavettura coinvolta nel sinistro che è stato trasportato nell’ospedale dei Castelli Romani, seppure non in gravi condizioni. Cosa è successo Leviaggiavano su via Vascarelle a pochi metri dall’imbocco della tangenziale Appia bis, quando, per cause ancora in corso di accertamento da parte degli agenti della Polizia locale, si è verificato un incidente che ha coinvolto le tre ...