Suicidio assistito | morta in una clinica in Svizzera 89enne con Parkinson | “Non sono autonoma in nulla | tranne che nel pensiero”

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) Un’altra persona malata ha dovuto lasciare l’Italia per poter porre fine alla sua vita. Èoggi in unain, accedendo al, Paola R., 89 anni di Bologna malata diin forma ormai gravissima, che aveva contattato l’Associazione Luca Coscioni per chiedere aiuto. Ad accompagnarla ieri, con un’azione di disobbedienza civile,state le due attiviste di Eutanasia Legale Felicetta Maltese e Virginia Fiume. Paola non era tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale pertanto era esclusa dalla possibilità di accedere alin Italia. L edue attiviste, come giovedì si autodenunceranno, potrebbero rischiare da 5 a 12 anni di carcere. Ilimpediva alla ...