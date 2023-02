Stupido | testo e significato della canzone di Will al Festival di Sanremo 2023

Leggi su tpi

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) Qual è il(e) di, ladialdiin onda su Rai 1? Di seguito il brano in gara scritto da W. Busetti – S. Cremonini – A. Pugliese: La nostra storia non è andata come pensi tu Ti mentirei se ti dicessi non ti penso più Io in verità mi sono perso Per me sei il mare aperto E l’odio è una corrente che ci tira giù Ti chiedo scusa se poi annego in una lacrima Ma non riesco a voltare pagina Parole parole non bastano, siamo occasioni che passano, Siamo dolori che canterò, so che se torni non basterò Siamo ferite che ballano, io non sopporto chi parla no, Siamo dolori che canterò e so che se torni non basterò Ma a volte io mi sentoVolevo tutto il pianeta stringerlo in una ...