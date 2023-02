Studenti avvertono bruciore agli occhi | evacuata scuola media a Milano

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) Non è stato ancora accertato cosa è avvenuto nellaRizzoli di via Varese 3 adove questa mattina sono intervenute quattro squadre dei Vigili del fuoco alle ore 8 e 40 perché alcuni ragazzi hanno avvertito dei bruciori. Sono stati evacuati circa 350 tra ragazzi, insegnanti e personale non docente. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri, un’auto medica, il personale del 118 e il gruppo specialistico Nbcr (Nucleare, biologico, chimico, radiologico) dei pompieri. Dopo un accurato sopralluogo è constatato che non vi erano pericoli e sono tutti potuti rientrare nelle proprie classi. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.