Il piccolo Andrea, morto a 4 mesi per un'infezione: da Nuoro a Genova, i medici non sono riusciti a salvarlo Massimale per i familiari Reale Mutua , che assicura FerrovieMottarone, la società ...Anche l'Italia è presente sui luoghi della. Il team Usar (Urban search and rescue) dei vigilifuoco iè stato impegnato per tutta la notte ad Antiochia per le ricerche di dispersi sotto le ...

Eitan, risarcimento da un milione dopo la strage del Mottarone Prima Pavia

Strage del Mottarone: maxi risarcimento in arrivo per il piccolo Eitan e i familiari delle vittime News Prima

Strage del Mottarone, al piccolo Eitan un maxirisarcimento: riceverà un milione di euro leggo.it

Strage del Cermis, 20 vittime e una ferita ancora aperta dopo 25 anni RaiNews

La strage del Cermis, 25 anni dopo Today.it

Continua la corsa contro il tempo in cerca di sopravvissuti al terremoto. Le storie di chi è stato salvato dopo essere rimasto per ore sotto alle ...Un milione di euro per Eitan, unico sopravvissuto della strage della funivia del Mottarone del 23 maggio 2021 in cui perse i genitori, il fratellino di 2 anni e i bisnonni. (ANSA) ...