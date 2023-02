Sarà anche la leader più popolare in Europa. Ma il fatto che lei ieri fosse a Milano, a condividere il palco con Berlusconi, Salvini, Lupi e Fontana, a straparlare di "Cospito e Stato sotto attacco ...Insomma, la suaè tutta in. In più ha compiuto 80 anni a novembre e ne avrà 82 se rieletto per un secondo mandato; e i sondaggi dicono che questo è un motivo di preoccupazione per molti ...

Strada in salita per il governo Meloni al vertice di Bruxelles. Pressing su competitività e Fondo sovrano Tiscali Notizie

SANITA' VALTELLINESE: UNA STRADA IN SALITA | Altarezianews Alta Rezia News

Strada in salita per la scuola italiana. I dati di Ecosistema Scuola, il ... Forum Terzo Settore

Usa 2024, strada in salita per Trump (che teme i comizi deserti). E i democratici vorrebbero un candidato… Il Fatto Quotidiano

Balneari, procedura Ue contro il Portogallo. Ora strada ancora più in salita per l’Italia Il Sole 24 ORE

Ma un documento riservato, ottenuto dalla testata The Information, mostrerebbe che la strada è ancora in salita: a metà gennaio 2023, risultavano iscritti a Twitter Blue appena 180.000 utenti, di cui ...A Pisa la furiosa lite di una coppia è finita in strada con una donna che avrebbe investito volontariamente il suo convivente al termine di un inseguimento in auto, mentre l'uomo si era allontano in ...