Stellantis - Il 29 marzo si parla di mobilità libera e accessibile a tutti

Leggi su quattroruote

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) Il Freedom of Mobility Forum, promosso dal gruppo, ha annunciato il "tema dell'anno" del suo primo dibattito digitale, in programma per circa due ore nel primo pomeriggio del 29prossimo. L'evento cercherà di rispondere a una domanda chiave per il futuro del settore automobilistico: "In un mondo decarbonizzato, lasaràsolo a pochi fortunati?". In sostanza, al centro delle discussioni ci saranno "i costi ambientali, sociali e finanziari indispensabili a garantire auna, sostenibile e sicura, nonché l'influenza dello status socioeconomico e geografico sull'accesso allastessa". Tanti nodi, una sola scelta. Il tema è stato scelto ...