Stankovic ricorda Mihajlovic | “Era il mio punto di riferimento | parlavamo di tutto”

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) “Sinisa era il miodi partenza, il miodi”. Il tecnico della Sampdoria, Dejan, è tornato a parlare del suo rapporto con Sinisain una lunga intervista a Dazn. “Ci parlavo di, poi le scelte le facevo io, ma lui ti dava consigli, ti tirava le orecchie quando le cose non andavano bene – racconta -. Quello è il fratello, non quello che ti dice solo quando le cose vanno bene, ma che ti rimprovera quando sbagli”. “Sinisa mi ha portato via tutte le parole, il dolore immenso e quello di Arianna, dei bambini, di suo fratello, di sua mamma… Io prego tutte le notti Dio di dare loro la forza di andare avanti. Mi tengodentro e sono fiero di aver fatto parte della sua vita – aggiunge– Una frase ...

L'allenatore della Sampdoria ha raccontato il rapporto speciale con l'ex allenatore del Bologna scomparso a dicembre in un'intervista a Dazn: «Con lui parlavo di tutto»