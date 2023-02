Stankovic | 'Mihajlovic mio fratello per eccellenza Porterò sempre con me una frase'

Commenta per primo Dejan, allenatore della Sampdoria , si è raccontato in una lunga intervista a Dazn . Tra i temi toccati, anche il rapporto con Sinisa: 'Ho parlato sempre con Sinisa, di tutto. Era il ...... 'Pagare25 miliardi è come pagare una mela centomila lire'. Ma lo ha fatto anche per una sorta di debito d'onore nei confronti di Sinisa, un po' fratello maggiore, un po' padre. ...

L'allenatore della Sampdoria ha raccontato il rapporto speciale con l'ex allenatore del Bologna scomparso a dicembre in un'intervista a Dazn: «Con lui parlavo di tutto»