Stankovic cerca una via per ribaltare la malinconia doriana

Leggi su ilfoglio

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) Da un sorriso pieno a delle lacrime nascoste all’occhio indiscreto della telecamera passa poco: un rigore che arriva quando si è convinti di aver già vinto, un altro lunedì sera passato a fare i conti con l’amarezza. Gli era già successo a Empoli, quando aveva pregustato l’aggancio all’ultimo istante salvo dover fare i conti con il Var; è capitato anche a Monza, vedendo sfumare due punti che in una corsa salvezza che procede al rallentatore avrebbero fatto comodo. La fotografia di una Sampdoria chedisperatamente di scrollarsi di dosso laè Dejanche se ne va verso gli spogliatoi in lacrime, lui che era arrivato con la voglia di spaccare il mondo in un contesto che si preannunciava difficilissimo. Aveva trovato lo sguardo amico di Thiago Motta, presente sugli spalti per monitorare il prossimo rivale del ...