Standing ovation per Mengoni | applausi per Elodie Emozionanti i Coma Cose e divertenti i Colla Zio

La partita in quel preciso istante è stata interrotta per celebrare il nuovo record e permettere a LeBron di raccogliere la meritata. A bordo campo era seduto proprio Kareem, che ...La 73° edizione ha visto in sala, per la prima volta, il Presidente Sergio Mattarella accolto da una. Morandi ha cantato l'Inno, omaggio di Benigni alla Costituzione. Co - conduttrice della serata Ferragni che dopo la stola con la scritta 'Sentiti libera' ha emozionato con la lettera ...

Regionali, Lazio: standing ovation per Meloni.'Oggi come 10 anni fa la sfida è avere coraggio' Agenzia ANSA

Sanremo 2023, la prima serata. Standing ovation per Mattarella. Chiara Ferragni, abiti-manifesto e inno alle donne ... Agenzia ANSA

Standing ovation per il Vasco Rossi di Pontedera Qui News Valdera

La standing ovation, l'Inno cantato e la commozione per il padre: Mattarella a Sanremo La Gazzetta dello Sport

Mattarella, Benigni, Ferragni, ma anche Blanco e la musica. È finita la prima serata del festival di Sanremo che perde ritmo ma guadagna la prima ...Ancor una volta si presenta con lunghi capelli biondi e con un lungo manto nero, in pratica un dissennatore ma senza cappuccio. Rispetto alla prima Anna Oxa provocatoria e divertente ora appare con un ...