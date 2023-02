Spazio | un anello impossibile intorno al pianeta nano Quaoar

Svelati nuovi misteri delloestremo. L'Agenzia Spaziale Europea ha annunciato che il telescopio spaziale Cheops ha scoperto uninaspettato attorno al pianeta nano Quaoar, uno simile ai famosi anelli di Saturno. La ...Il satellite CHEOPS dell'Agenzia spaziale europea (Esa) ha scoperto un misteriosodi materia intorno al pianeta nano Quaoar, ai confini del nostro Sistema solare. Misterioso perché quell'non è dove dovrebbe essere. Nel senso che si trova a una distanza ritenuta impossibile, tra 5 e 7 volte il raggio del piccolo pianeta, praticamente il doppio di quanto stabilito dal cosiddetto "...

L'anello di detriti è interessante soprattutto perché si trova ... team Cheops era abbastanza scettico sulla possibilita' di catturare un'occultazione dallo spazio, ma, dopo averne valutato la ...