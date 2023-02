(Di mercoledì 8 febbraio 2023) Usa, 08 febbraio 2023 "Stiamo costruendo un'economia in cui nessuno è lasciato indietro. I posti di lavoro stanno tornando, l'orgoglio sta tornando per le scelte che abbiamo fatto negli ultimi due ...

Lo ha detto Joenel discorso sullo stato dell'Unione. White HouseLo ha detto Joenel discorso sullo stato dell'Unione. White House

SOTTOTITOLI Biden: 'Il mio piano economico è per le persone dimenticate' Tiscali Notizie

SOTTOTITOLI Biden: "Invasione Putin in Ucraina è un test epocale per il mondo" La7

SOTTOTITOLI Biden: 'Democrazia Usa ferita, ma indomita e intatta' Tiscali Notizie

SOTTOTITOLI Biden: "Democrazia Usa ferita, ma indomita e intatta" La7

SOTTOTITOLI Biden: 'Invasione Putin in Ucraina è un test epocale per il mondo' Tiscali Notizie

Mercoledì, 8 febbraio 2023 Home > aiTv > SOTTOTITOLI Biden: "Democrazia Usa ferita, ma indomita e intatta" (Agenzia Vista) Usa, 08 febbraio 2023 “Due anni fa, la nostra democrazia ha affrontato la sua ...(Agenzia Vista) Usa, 08 febbraio 2023 "L'invasione della Russia in Ucraina è diventata la prova dei secoli, è stato un test per l'America, un test per il mondo, una prova se difendere i principi più ...