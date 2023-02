Lo ha detto Joenel discorso sullo stato dell'Unione. White HouseLo ha detto Joenel discorso sullo stato dell'Unione. White House

SOTTOTITOLI Biden: 'Il mio piano economico è per le persone dimenticate' Tiscali Notizie

SOTTOTITOLI Biden: "Invasione Putin in Ucraina è un test epocale per il mondo" La7

SOTTOTITOLI Biden: 'Democrazia Usa ferita, ma indomita e intatta' Tiscali Notizie

SOTTOTITOLI Biden: "Democrazia Usa ferita, ma indomita e intatta" La7

SOTTOTITOLI Biden: 'Invasione Putin in Ucraina è un test epocale per il mondo' Tiscali Notizie

Mercoledì, 8 febbraio 2023 Home > aiTv > SOTTOTITOLI Biden: "Democrazia Usa ferita, ma indomita e intatta" (Agenzia Vista) Usa, 08 febbraio 2023 “Due anni fa, la nostra democrazia ha affrontato la sua ...(Agenzia Vista) Usa, 08 febbraio 2023 "L'invasione della Russia in Ucraina è diventata la prova dei secoli, è stato un test per l'America, un test per il mondo, una prova se difendere i principi più ...