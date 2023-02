(Di mercoledì 8 febbraio 2023)in. Coghe (Pro Vita Famiglia): Bene Ddl per. Ora iter rapido e politica unita – «E’ una misura di civiltà – dichiara Jacopo Coghe (nella foto) di Pro Vita Famiglia – rendere la barbara pratica dell’inquindi punibile anche se commesso all’estero. Accogliamo con favore la presentazione del disegno di legge a prima firma Malan e Rauti, che va nel solco della tutela delle donne e dei bambini. «La maternità surrogata, come motivato da una sentenza della Cassazione dello scorso dicembre, è una “pratica che offende in modo intollerabile la dignità della donna e mina nel profondo le relazioni umane”. Viola i loro diritti perché le sfrutta e le usa per sfornare bambini, trattati poi come oggetti del ...

La richiesta del Consiglio arriva dopo avere attestato nelBilancio 2023 la mancanza di risorse per il Fondo diall'affitto e per il Fondo per morosità incolpevole, risorse cardine per ...'È unconcreto alle aziende che hanno subito perdite, derivanti dal minore export verso l'... fino a luglio, per l'esercizio della delega prevista dalconcorrenza sulla mappatura delle ...

Sostegno P.V.F. a ddl per reato universale utero in affitto ... RomaDailyNews

Ddl anziani: sostegno alla non autosufficienza. Con nuovi impatti ... Ipsoa

Ddl anziani: nuove misure in arrivo a sostegno chi non è ... Ipsoa

Caregiver familiare, a Roma un progetto per aiutarli: “Ecco come funziona” Ability Channel

Italian Tech Alliance: Francesco Cerruti e il Ddl Modifiche al codice ... Money.it

Il Direttore Generale di Italian Tech Alliance è intervenuto all'audizione della commissione Industria del Senato circa lo stato dell'innovazione in Italia e l'abolizione del Professor Privilege.