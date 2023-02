Sono state decodificate le lettere dalla prigione di Maria Stuarda | regina di Scozia

(Di mercoledì 8 febbraio 2023)decifrate 57dimentre era imprigionatacugina Elisabetta I, datate tra il 1578 e il 1584, pochi anni prima della sua decapitazione, avvenuta l’8 febbraio 1587. Delle 5750 di esse hanno rivelato scritture in codice che non erano precedentemente note agli storici. A decifrare le, presentate nella rivista Cryptologia,stati George Lasry, informatico e crittografo, Norbert Biermann, pianista e professore di musica, e Satoshi Tomokiyo, fisico ed esperto di brevetti. Il team di decifratori ha risolto il sistema di cifratura diutilizzando tecniche informatiche e manuali. Il team ha trovato lenella Biblioteca ...

Non so nulla chi sia chi ha inviato la lettera, se ne occupano le Forze dell'Ordine, ma alla Farnesina le misure di sicurezzagià innalzate dopo che cile minacce degli ...denunciate altre 8 persone e segnalati all'autorità altri 25 soggetti come acquirenti saltuari e abituali della droga.

24 persone sono state uccise durante un combattimento in una città contesa del Somaliland Il Post

Sanremo: il Sindaco Biancheri dopo l'incontro con Mattarella "Sono state ore di forte emozione personale" SanremoNews.it

Perché sono state proiettate frasi contro l'aborto sulla sede di Regione Lombardia Fanpage.it

Rifiuti abbandonati, il Comune reagisce: 19 persone sono state multate grazie alle fototrappole La Provincia di Como

Sisma in Turchia: Rientra allerta tsunami in Sicilia. A rischio sono state anche Messina, Ginostra e Milazzo GLPress

“Non ci penso perchè non è arrivata. Sto tranquillo e penso al Lecce, poi se arriva sono contento. Non ci sono rimasto male per la mancata convocazione. Se deve arrivare arriverà. Io lavoro con la ...Ieri sera, durante la prima serata di Sanremo, Blanco ha letteralmente spaccato la scenografia del palco sui cui si stava esibendo. Il ragazzo, infatti, a ...