“Sono malato” Il dramma in WWE che nessuno ha mai dimenticato

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) La WWE ha avuto dei campioni leggendari, ma qualcuno ha dovuto anche lottare con una brutta malattia che stava per portare al peggio. Il wrestling è una delle discipline più appassionanti che ci possano essere al mondo, con gli eventi sportivi che si associano a una serie di storie tutte collegate interne per regalare così una storyline meravigliosa, ma ogni tanto la vita reale entra a gamba tesa nella storia di questi campioni. AdobeDobbiamo tornare con la memoria infatti alle 2018, un anno molto importante per uno dei grandi simboli della WWE, con Roman Reigns che ancora oggi è il campione di tutto. Oggi è il Tribal Chief, con i suoi trionfi chepartiti da Payback 2020 e che ancora oggi lo hanno condotto a essere il numero uno della federazione, con l’ultimo successo alla Royal Rumble contro Kevin Owens che ha regalato un altro momento epico. Nell’ottobre del ...

...motivo Ha deciso di dare la sua disponibilità per una donazione di cellule staminali a un... La donna muore, denuncia della famiglia: 'Poteva essere salvata' 'Ovviamente all'iniziorimasto ...Chi sopravvive a un attacco cardiaco diventa uncronico poiché la malattia modifica la ... Queste malattiein gran parte prevenibili, in quanto riconoscono, accanto a fattori di rischio non ...

Modà: “Sono malato del Napoli, è l'anno giusto per lo scudetto! Non ... 100x100 Napoli

"Sono malato del Napoli, quest'anno siamo troppo belli" Sport Napoli News

Kekko dei Modà: 'Sono malato del Napoli, altro che tifoso. Siamo troppo forti e belli' AreaNapoli.it

Giornata del Malato, a Livorno sabato 11 febbraio il vescovo in ... Azienda Usl Toscana nord ovest

La Giornata mondiale del malato, per stare vicini a chi soffre Il Nuovo Diario Messaggero

la donna di 89 anni di Bologna malata di Parkinson in forma ormai gravissima, che aveva contattato l'Associazione Luca Coscioni per essere aiutata a morire. Ad accompagnarla ieri, con un'azione di ...Tra tre giorni la sua squadra giocherà una partita cruciale per le sorti del campionato tedesco, ma lui non ci sarà. Il motivo Ha deciso di dare la sua disponibilità per ...