Sono brutte | Amadeus | la battuta raggelante su Gianni Morandi

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) “Con una carriera così lunga,avrà pur scritto canzoni…”: lo ha chiestoal cantante sul palco di Sanremo. Ovviamente in maniera ironica e scherzosa. L'artista, però, non l'ha presa male. Anzi, con la simpatia che lo contraddistingue ha subito risposto. Ha imbracciato la chitarra e ha accennato alcuni dei suoi pezzi meno memorabili, per poi concludere con una "Bella Belinda" cantata anche dal conduttore., che ha nel suo curriculum 542 canzoni, ha fatto così sentire adquelle che secondo lui“, quelle degli inizi per lo più: si tratta dei brani “Vado a lavorare”, “Meglio il Madison”, “Canzone Ironica”, “La Befana Trullalà”, fino ad arrivare a Bella Belinda, che l'artista ha cantato non ...

... Gianni Morandi avrà pur scritto canzoni, domanda Amadeus. Detto, fatto: l'eterno ragazzo di ... I giornalistichiamati al voto in questa prima serata. In completo di pelle nera, ha cantato '...... le pagelle ai look della prima serata 22.26 Pubbicità 22.19 Gianni Morandi chiede uno sgabello ad Amadeus per intonare le 'canzoni' 22.17 Ariete btte il cinque al conduttore ...punti ...

Sanremo 2023, standing ovation per Mattarella. Benigni: «La Costituzione è come Volare» Il Sole 24 ORE

Sanremo 2023, diretta prima serata – Presentate le prime sette canzoni dei big DavideMaggio.it

Benigni istituzionale, Ferragni al debutto. Non è il solito Sanremo AGI - Agenzia Italia

Amadeus, battuta raggelante su Gianni Morandi: "Sono brutte" Liberoquotidiano.it

Quali sono le canzoni più brutte di Sanremo Ecco una lista Rnbjunk

Sanremo, via alla prima serata del Festival. Dopo un'attesa lunghissima, è arrivato il momento tanto attesa: questa sera su Rai 1 andrà in onda la 73esima edizione del Festival ...Brutta notizia per Massimiliano Allegri ... assolutamente fortuito ma le cui conseguenze sono sembrate serie. Miretti è uscito in barella tenendosi le mani sulla faccia per il dolore, sostituito da ...