Sisma Turchia - Siria | il bilancio supera gli 11 200 morti

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) Ildel terremoto ini 11.200. Lo rendono noto fonti ufficiali. I funzionari e i medici hanno dichiarato che 8.574 persone sono morte ine 2.662 in...

Non è la prima volta che lasi ritrova a polemizzare con la rivista francese. Più volte gli ... Ma il tragico bilancio di quel, che aveva fatto 303 morti, 388 feriti e 41mila sfollati, ...Il bilancio del terremoto ine Siria supera i 11.200 morti. Lo rendono noto fonti ufficiali. I funzionari e i medici hanno dichiarato che 8.574 persone sono morte ine 2.662 in Siria portando il totale a 11.236. Quasi 50.000 persone sono rimaste ferite ine altre 5.000 in Siria, hanno dichiarato funzionari e soccorritori di entrambe le parti. .

Terremoti in Turchia e Siria, oltre 11.200 morti. Il Papa: “Prego con commozione" RaiNews

Terremoto tra Turchia e Siria, oltre 5200 morti. L'italiano disperso è Angelo Zen - Medio Oriente Agenzia ANSA

Terremoto Turchia-Siria, oltre 11.200 morti | Tajani: "Contattati tutti gli italiani sul posto, tranne Zen" | Decine di scuole e ospedali distrutti TGCOM

Chi è Angelo Zen, l'italiano che risulta disperso dopo il terremoto in Turchia TGCOM

Turchia, identificato l'italiano disperso dopo il terremoto: è Angelo Zen, consulente di 50 anni Open

12.00 Sisma,dopo 40 ore salva bimba di 8 anni Nelle zone devastate dal terremoto e colpite dal gelo in Turchia e Siria non si arrestano le operazioni di soccorso e si continua a scavare senza sosta ...Continua a salire il bilancio delle vittime del terremoto in Turchia e Siria , che ora è di oltre 11mila morti, dopo che il presidente ...