Sisma in Turchia e Siria | i morti sono 11 500   E Istanbul teme il «grande terremoto»|Live

Leggi anche Ecatombee Siria, più di 11.200 vittime: Erdogan in visita nelle aree devastate dal terremotoine Siria, è una ecatombe per il terremoto da 7,9 gradi Terremoto in ......della. La dirigenza del Galatasaray ha deciso di tenere un basso profilo, in segno di solidarietà e rispetto verso le vittime e le famiglie distrutte da un evento catastrofico come il...

Terremoti in Turchia e Siria, oltre 11.200 morti. Il Papa: “Prego con commozione" RaiNews

Terremoto tra Turchia e Siria, oltre 5200 morti. L'italiano disperso è Angelo Zen - Medio Oriente Agenzia ANSA

Terremoto Turchia-Siria, oltre 11.200 morti | Tajani: "Contattati tutti gli italiani sul posto, tranne Zen" | Decine di scuole e ospedali distrutti TGCOM

Chi è Angelo Zen, l'italiano che risulta disperso dopo il terremoto in Turchia TGCOM

Terremoto Turchia-Siria, ancora disperso l'imprenditore italiano Angelo Zen Sky Tg24

12.00 Sisma,dopo 40 ore salva bimba di 8 anni Nelle zone devastate dal terremoto e colpite dal gelo in Turchia e Siria non si arrestano le operazioni di soccorso e si continua a scavare senza sosta ...Continua a salire il bilancio delle vittime del terremoto in Turchia e Siria , che ora è di oltre 11mila morti, dopo che il presidente ...