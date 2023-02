Sisal vince la gara per la gestione dello sport betting in Marocco

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) Firmato a Casablanca l’accordo per otto anni con "Marocaine Des Jeux et dess". Si rafforza la strategia di internazionalizzazione avviata anche in Turchia e Tunisia. Marco Caccavale: "È la quarta aggiudicazione all'estero in gare altamente competitive. Premiati l’impegno, gli investimenti e il know-how che il mercato ci riconosce"

Nuova, importante tappa nella strategia di internazionalizzazione di Sisal che ha firmato il contratto per la gestione dello sport betting in Marocco in seguito alla gara indetta dalla Società ...Marco Caccavale è soddisfatto di annunciare il consolidamento dell’offerta di Sisal nel paese nordafricano. @Matthias Pätzold su sunrise.maplogs.com Un accordo di otto anni che prevede la gestione del ...