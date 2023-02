Siria | miracolo dopo il terremoto | salvata una bambina nata sotto le macerie

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) È stata l’unico membro della famiglia a sopravvivere alla devastazione deldi lunedì scorso. Unaappenaè statadalledi un condominio di cinque piani nella piccoltà cittàna di Jinderis, vicino al confine turco. Secondo quanto riporta Associated Press, che cita i parenti della famiglia e un medico, alcuni residenti hanno sentito lapiangere dale rovine. La madre sembra averla partoritail crollo: laè stata infatti trovata con il cordone ombelicale ancora collegato alla donna Afraa Abu Hadiya, che non è sopravvissuta al sisma. I soccorritori l’hanno trovata nel pomeriggio di lunedì, a più di 10 ore dalla prima scossa. Una vicina di casa ha ...

... in Turchia sono stati estratti dalle macerie 6.957 corpi, mentre insi contano 2.547 vittime. 08 feb 08:52 Bambina estratta viva dalle macerie dopo 40 ore a Idlib 'Un altro: una ...... incluse le vittime in: lo hanno reso noto il governo turco, media statali siriani e la Ong di protezione civile siriana " White Helmets ". ** Vivi per** Un neonato di due mesi è stato ...

Una telecamera in una strada turca ha ripreso l’attimo dell’inizio. Quando, sotto a un bagliore di fulmini, la terra ha cominciato a scricchiolare, poi a scuotersi di dosso quei palazzi ...La neonata, salvata a Jandairis, città siriana al confine con la Turchia, è venuta alla luce mentre il terremoto si abbatteva sul suo Paese.