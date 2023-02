Siria | la bambina salvata dopo 40 ore sotto le macerie del terremoto – Il video

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) Nelle zone devastate daline Turchia unadi circa 8 anni è stataessere rimasta intrappolataleper 40 ore a Salqin, una città nel nord ovest della. Le immagini mostrano il recupero stanotte da parte dei soccorritori dellacon gli occhi sbarrati per lo choc ma in buone condizioni di salute. Intanto il bilancio delle vittime del violentoche ha colpito la Turchia e laè salito a più di 9.500 morti. Secondo i dati ufficiali in Turchia le vittime accertate sono 6.957 e in2.547, per un totale di 9.504. Altriggi sono stati effettuati nella notte. Una donna di cui al momento si ...

FOGGIA, 08/02/2023 – (ansa) Secondo dati ufficiali, il bilancio del terremoto in Turchia e Siria supera i 9.500 morti. Secondo gli ultimi dati ufficiali, in Turchia sono stati estratti dalle macerie 6 ...Mercoledì l’organizzazione non governativa Save the Children ha espresso «enorme preoccupazione» per la situazione delle persone colpite dai terremoti di lunedì in Turchia e Siria, che potrebbero esse ...