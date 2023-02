Simeone | riscatto non obbligatorio | manca una condizione

Per quanto riguarda, invece, il suodal Verona non è obbligatorio. 'Il Napoli ha pagato 2,5 milioni il prestito oneroso del centravanti argentino, legando l'obbligo dia due ..., le condizioni per il Napoli Il Napoli ha pagato 2,5 milioni il prestito oneroso del centravanti, legando l'obbligo dia due condizioni: la qualificazione alla prossima ...

Riscatto Simeone non è obbligatorio: impossibile venga raggiunta ... Sport Napoli News

Simeone-Napoli, il riscatto è obbligatorio al raggiungimento di due obiettivi: l’idea CalcioNapoli1926.it

Futuro Simeone, non c’è obbligo di riscatto per il Napoli: il motivo Spazio Napoli

Simeone-Napoli, il riscatto non è obbligatorio! Due condizioni ... CalcioNapoli24

Gazzetta- Raspadori e Simeone verranno riscattati: la situazione GonfiaLaRete

Giovanni Simeone è diventato il volto della “resistenza” del Napoli: i suoi gol sono il simbolo di una squadra che non molla mai. E si sta meritando le cifre che il Napoli sborserà per il suo riscatto ...Il riscatto per il cartellino del "Cholito" Simeone non è obbligatorio e potrebbe finire in una rivale a fine stagione.