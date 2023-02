Signori – Il caso Santoriello mette in ombra il campionato del Napoli

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) Ilpuòre inildel, a scriverlo è Il Giornale che torna sulla questione del pm dell’inchiesta Prisma. Ilha 13 punti di vantaggio sulla seconda in classifica in Serie A, l’Inter. Undi altissimo livello quello degli uomini di Spalletti, che però i media mainstream stanno cercando in ogni modo di sminuire. “La storia ci ha abituati, purtroppo, agli odiatori seriali. Un po’ meno ad un magistrato “odiatore”, seppur per tifo. Ed è un peccato che questa bella stagione delrischi di essere messa in discussione proprio da tifosi definibili “eccellenti”, offrendo un alibi agli juventini” scrive oggi Riccardosu Il Giornale. Nell’articolo si ...

Detto ciò, presumo sia ildi trovargli un parrucchiere che non faccia uso di crack. ELODIE - ... giù il gettone, alla tipa della numero 4 sei bellissima. Più mandarino di me a 16 anni. ...... Claudio Savelli commenta ilSantoriello . 'Comunque vada a finire l'inchiesta Prisma, non ... 'I duefanno parte del collegio ma non saranno nel gruppo che confermerà o cancellerà il - 15: ...

È un peccato che la stagione del Napoli rischi di essere messa in ... IlNapolista

Scendono in campo i signori delle tessere Pd LA NOTIZIA

L’abisso del Pd e i signori delle tessere La Repubblica

Tesseramento Pd, il caso Campania preoccupa i candidati alla segreteria Corriere del Mezzogiorno

Al Coni scoppia il caso Cesaro che su Fb attacca gli Agnelli e ... IlNapolista

A tal proposito, c’è già molto fervore in casa Juve per la prossima sessione di mercato ... Che il riscatto avvenga o meno, la Vecchia Signora potrà fare forza sulle ambizioni dell’ex Everton, che ...Casa occupata: l’inquilino occupa l’appartamento milanese da 300 mq senza pagare l’affitto. La proprietaria rischia di perdere la sua abitazione per buchi legislativi nella tutela d’urgenza dei locato ...