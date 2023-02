Si tuffa per nuotare con i delfini ma viene sbranata da uno squalo toro | sedicenne muore nel fiume

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) Si trovava sulla moto d’acqua con gli amici, ha avvistato deinele si èta perin loro compagnia. Non si è accorta, però, che a poca distanza c’era anche unoche l’ha attaccata e. È morta così, a 16 anni, l’australiana Stella Berry. Luogo della tragedia il Fremantle Traffic Bridge a North Fremantle, sobborgo di Perth. La ragazza stava nuotando alla foce delSwan, e all’improvviso unoidentificato dalle autorità come esemplare disi è avventato su di lei. I soccorsi si sono rivelati inutili. Portata in ospedale, Stella è morta per le ferite procuratele dall’animale. Grande sgomento nella comunità locale, dal momento che da molti anni non si avevano ...

Salmo invece è un alieno che non riesce a sbarcare a Sanremo e sinella piscina della nave ferma a due passi dalla costa. Forse è meglio così,lui èsignore ingioiellate sedute sulle ...Salmo è stato anche l'attore della seconda gaffe di Amadeus , che lo ha scambiatoBlanco. Errore subito sottolineato da Fiorello: " Ma stai sbagliando tutti i nomi, che ti succede " .

Si tuffa per nuotare con i delfini e viene sbranata da uno squalo. Morta una 16enne Cosenza Channel

Sanremo. Salmo bacchettato perché si tuffa in piscina: "Il microfono ... Sardegna Live

Sanremo 2023. Salmo scatenato si tuffa in piscina dimenticando di avere il microfono in mano RaiNews

Fiorello "bacchetta" Salmo: "In piscina con microfono da 2500 euro!" Cagliaripad.it

Si tuffa nel Brenta per sfuggire al controllo della polizia e muore. Un ... Il Fatto Quotidiano

We use technology such as cookies on our site to collect and use personal data to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Parte ufficialmente il Rocce ...Una bambina di circa 8 anni è stata salvata dopo essere rimasta intrappolata sotto le macerie per 40 ore a Salqin, una città nel nord ovest della Siria.