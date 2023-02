Si erode il potere d’acquisto delle famiglie italiane | consumi in deciso calo nel 2022

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) Con unfalcidiato da bollette e inflazione nelitaliani sono scesi in modo significativo. Le vendite al dettaglio sono scese in volume dello 0,8% rispetto all’anno prima mentre sono salite in valore del 4,6%. Non inganni il segno più poiché, se si tiene conto dell‘inflazione(media 8,1%), in realtà si tratta di undel 3,5%. La stretta ha interessato soprattutto i prodotti alimentari scesi in quantità del 4,2%. Le difficoltà dei consumatori si possono leggere anche nell’incremento del ricorso ai discount, punti vendita con prodotti a prezzi più bassi e non di marca, che l’anno scorso sono salite del 9,8% mentre, riporta l’Istat, la grande distribuzione ha chiuso con un + 5,8%. Nel solo mese di dicembre le vendite sono scese del 4,4% mentre ...