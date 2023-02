Si è spenta Elena Fanchini | l’ex discesista azzurra aveva 37 anni

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) Grave lutto nel mondo dello sci alpino. Si è, nella sua abitazione in provincia al Btescia, a soli 37,, sorella maggiore di Nadia e Sabrina a causa di un male incurabile contro il quale lottava da tempo. SI È: LA CARRIERA Classe 1985, fa il suo esordio in Coppa del Mondo nel 2005, conquistando la sua prima gara il 2 dicembre in una discesa libera di Lake Louise. Ai Giochi Olimpici di Torino nel 2006, si è classificata 29esima nella stessa prova e non ha come il supergigante. Ai Mondiali di Are, nel 2007, ottiene il 20esimo posto in discesa libera, e il 31esimo in gigante. L’anno successivo, a causa di un brutto infortunio al ginocchio, salta tutta la stagione per poi rientrare nel 2010 ai Mondiali di Vancouver ...

20.40 Sci in lutto, è morta Elena Fanchini Una notizia tristissima scuote il gruppo azzurro, in festa dopo i due ori ottenuti in questi primi giorni dei Mondiali.Si è spenta a 37 anni per una ...