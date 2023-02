“Si è messa male” Sanremo 2023 | la pesantissima decisione dopo il caos di Blanco sul palco

Leggi su tuttivip

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) Da ieri sera è esploso il primo caso legato alla 73esima edizione del Festival die naturalmente i telespettatori connessi sui social non intendono arrestare il flusso di polemica che si è scatenatola esibizione di. Il 19enne ha distrutto la scenografia di fiori a calci. Amadeus in grande imbarazzo e la platea dell’Ariston ha attaccato l’artista, vincitore dello scorso anno e, oggi, la denuncia del Codacons. Tutto è successo soltanto perché, all’inizio della esibizione, non riusciva a sentire la propria voce, ma i fonici evidentemente non erano riusciti a risolvere il problema di audio nei suoi auricolari subito. Lui allora ha pensato bene di “divertirsi comunque”, come lo stesso ha detto pocoad Amadeus, con la scena che tutti ormai conoscono. Fiori distrutti, ...