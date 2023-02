“Si è appena saputo” Sanremo 2023 | la notizia su Amadeus arriva ore dopo la prima serata

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 8 febbraio 2023)no importanti notizie suil giornoladella kermesse musicale più famosa in Italia. Nella classifica provvisorio dei primi 14 cantanti in gara, si è piazzato al primo posto Marco Mengoni, seguito da Elodie e Coma Cose. Ma indubbiamente il momento più clamoroso si è registrato quando Blanco, durante la sua esibizione, ha iniziato a distruggere i fiori e la scenografia perché in preda alla rabbia scaturita dal fatto che non riuscisse a sentire la sua voce all’auricolare. Ma oltre a questo imprevisto,e il direttore artisticopossono essere soddisfatti. Chiara Ferragni ha ricevuto tantissimi applausi e l’altro co-conduttore, Gianni Morandi, è stato ...