SETTORE GIOVANILE | I RISULTATI DEL WEEKEND

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) Dopo la vittoria della Primavera sul Padova con il debutto dei nuovi Martins e Mancini, per ildel Monza arriva anche il prezioso 2-1 casalingo dell’Under 16, che piega la Sampdoria ed è terza da sola in classifica.L’under 18 strappa un punto al Cagliari, mentre cadono Under 17 e Under 15.Nel femminile continuano a vincere a suon di gol le formazioni biancorosse, con l’Under 15 che supera 4-2 il Como nel derby in amichevole, in attesa di esordire nella fase interregionale.Tra i tantipositivi dell’attività di base, da segnalare le vittorie in campionato di Under 14 e Under 13.Di seguito tutti i.PRIMAVERA Monza – Padova 2-0 (2 Ferraris) – 17a giornata UNDER 18 Monza – Cagliari 0-0 – 15a giornata UNDER 17 Venezia – Monza 3-1 (Poropat) – 18a giornata UNDER 16 Monza – Sampdoria 2-1 ...