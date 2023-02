Serie A | le designazioni arbitrali della ventiduesima giornata

A, learbitrali della ventiduesima giornata di campionato. Ecco chi dirigerà i match in programma nel fine settimana L'AIA ha diramato learbitrali per il prossimo ...Learbitrali per la 22giornata Milan - Torino (venerdì 10 febbraio ore 20.45) Arbitro: Ayroldi Assistenti: Lo Cicero - M. Scarpa IV ufficiale: Volpi Var: Chiffi Avar: Prontera Empoli - ...

SERIE A TIM - Designazioni 22ª Giornata - Associazione Italiana ... A.I.A - Associazione Italiana Arbitri

SERIE A TIM - Designazioni 21ª Giornata - Associazione Italiana ... A.I.A - Associazione Italiana Arbitri

SERIE BKT - Designazioni 23ª Giornata - Associazione Italiana ... A.I.A - Associazione Italiana Arbitri

Serie A '22/'23: Empoli-Spezia, le designazioni Spezia Calcio Sito Ufficiale

Arbitri Serie A, le designazioni per la 21^ giornata Sky Sport

Di seguito i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti, dei IV Ufficiali, dei V.A.R e degli A.V.A.R che dirigeranno le gare valide per la 22ª giornata del Campionato di Serie A 2022/23 in programma d ...[themoneytizer id=”99064-6] Sabato sera, alle 20:45, la Lazio tornerà a giocare all’Olimpico. Per la 22° giornata di Serie A è in programma lo scontro diretto per l’Europa Lazio-Atalanta. In vista ...