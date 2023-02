Serie A | la classifica aggiornata dopo la 21ª giornata | l’Inter ne stacca tre

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) La ventunesimadiA si è chiusa stasera con lo 0-3 della Juventus a Salerno, che complice la penalizzazione non sposta in alta(vedi articolo).in questa, oltre al Milan battuto nel derby, sulle inseguitrici guadagna su Atalanta e Lazio.A 2022-2023 – 21ªCremonese-Lecce 0-2 58? Baschirotto, 69? Strefezza Roma-Empoli 2-0 2? Ibanez, 6? Abraham Sassuolo-Atalanta 1-0 55? Laurienté Spezia-Napoli 0-3 47? rig. Kvaratskhelia, 68?, 73? Osimhen Torino-Udinese 1-0 49? Karamoh Fiorentina-Bologna 1-2 14? rig. Orsolini, 19? Saponara (F), 47? Posch Inter-Milan 1-0 34? Lautaro Martinez Verona-Lazio 1-1 45? Pedro (L), 51? Ngonge Monza-Sampdoria 2-2 12?, 58? Gabbiadini (S), 32? Petagna, 99? rig. Pessina Salernitana-Juventus 0-3 ...

LadellaA a confronto con la scorsa stagione . Va in archivio anche la ventunesima giornata del massimo campionato ed è tempo di mettere a confronto ladi quest'anno con ...La seconda stagione di Ginny & Georgia continua a superare traguardi importanti in termini di ascolti, confermando il grande successo dellasu Netflix. Nonostante nellasettimanale dal 30 gennaio al 5 febbraio laabbia perso la prima posizione, battuta da Lockwood & Co. (che è uscita il 27 gennaio) con 39.4 milioni ...

Classifica Serie A 2022-23 senza VAR ed errori arbitrali 90min IT

Serie A, la classifica del 2023 Sky Sport

Serie A, la classifica aggiornata: Juve terza sul campo, decima con la penalizzazione Tutto Juve

Serie A, la classifica aggiornata: Juventus con 26 punti, Salernitana a 21 Milan News

I risultati della 21ª giornata di Serie A Il Post

L'allenatore bianconero si gode il successo contro la Salernitana: "Vlahovic è più leggero, se Di Maria mi facesse sempre 60' così...".Le parole dell'allenatore dei bianconeri al termine della partita vinta per 3-0 all'Arechi grazie alla doppietta di Vlahovic e alla rete di Kostic ...