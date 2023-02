Serie A | gli squalificati | 9 calciatori out | Atalanta nei guai e mega-multa

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) E’ stato pubblicato l’elenco deidopo la 21esima giornata del campionato diA. Il turno si è concluso con il colpo in trasferta della Juventus contro la Salernitana, il grande protagonista è stato Dusan Vlahovic. Continua senza sosta la corsa del Napoli verso lo scudetto, la squadra di Spalletti si è imposta sul campo dello Spezia. Il derby di Milano è dell’Inter, decide Lautaro Martinez. Si ferma l’, sconfitta dal Sassuolo. In zona retrocessione blitz del Lecce contro la Cremonese e del Bologna sul campo della Fiorentina. Solo un pareggio per la Sampdoria contro il Monza, vittoria con il minimo sforzo del Torino contro l’Udinese. Sono 9 gliinA, duro provvedimento nei confronti di Muriel. Foto di Paolo Magni / AnsaGli ...

In un altro convegno, diverso da quello da cui sono emersiormai celebri video - 'odio la Juve, ... Tutta laA TIM è solo su DAZN con 7 partite in esclusiva e 3 in co - esclusiva a giornata. ...Trainterpreti anche Dario Aita che è Andrea Caracciolo. Laè diretta da Matteo Rovere e Letizia Lamartire e scritta da Guido Iuculano, Davide Orsini, Elisa Dondi, Daniela Gambaro e Paolo ...

Suits, la serie tv: trama, cast, episodi e spoiler Cinefilos.it

Serie A: indisponibili, infortunati e squalificati per la 22^ giornata Sky Sport

La legge di Lidia Poët, arriva il trailer ufficiale della serie Netflix con Matilda De Angelis Today.it

Odio il Natale 2 ci sarà. Netflix rinnova la prima serie italiana natalizia Today.it

Sette film e tre serie tv da vedere su Prime Video questa settimana (Sanremo a parte) Today.it

NAPOLI - Dalle magie del duo azzurro formato da Kvaratskhelia e Osimhen, al ritorno al gol di Dusan Vlahovic, passando anche per la clamorosa tripla parata di Vicario e le giocate di Orsolini. La 21e ...La squadra di Spalletti continua a vincere giocando bene. Il problema è altrove: troppe squadre piene di problemi che giocano un calcio inferiore alle attese. E per il Milan non è tutta colpa di Pioli ...