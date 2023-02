Serie A | giornata 22 | 5 difensori da schierare al fantacalcio

Leggi su 11contro11

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) Il 21º turno di campionato si è concluso soltanto ieri sera, con la convincente vittoria juventina (per 3-0) ai danni della Salernitana. Tuttavia, per gli amanti del, è già ora di proiettarsi al prossimo turno. Ecco perché, dunque, noi della redazione di 11contro11 segnaliamo in questa sede i 5diA daper le vostre fanta-formazioni. La prossimadiA si aprirà venerdì sera, con la sfida tra Milan e Torino, per poi concludersi lunedì, con il posticipo tra Sampdoria e Inter. Due saranno i match da seguire con attenzione, uno dei quali può essere definito davvero “Big”. Lazio-Atalanta, infatti, può valere una fetta di Champions League; l’altro, invece, vedrà contrapposte Juventus e Fiorentina, in corsa “solo” per un posto in ...