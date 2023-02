Serie A | giornata 22 | 5 centrocampisti da schierare al fantacalcio

Leggi su 11contro11

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) Venerdì 10 febbraio è già tempo diA con la 22ae la redazione di 11contro11 scende in campo per consigliarvi i 5daal. Un turno che avrà inizio con l’intrigante sfida Milan-Torino, coi rossoneri chiamati al riscatto dopo un periodo buio. Chiusura invece con i cugini dell’Inter lunedì 13, in trasferta contro la Sampdoria. Il Napoli, sempre più capolista, ospita il fanalino di coda Cremonese, mentre Roma e Lazio se la vedranno rispettivamente con Lecce e Atalanta, in un vero e proprio scontro Champions. Seguono i consigli sui 5daper la 22adiA. Tommaso Baldanzi: quale migliore occasione peril classe 2003 al ...