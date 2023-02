Serie A 22 23 | la classifica a confronto dopo 21 giornate

Leggi su 11contro11

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) LaA mette in archivio la 21^ giornata, e con essa lae relativocon la scorsa stagione sono sempre più definiti. In vetta continua l’assolo del Napoli, che sul campo dello Spezia (-1) infila la quinta vittoria di fila, affermandosi per 0-3 e mantenendo i 13 punti in più rispetto al 2021-2022, tanti quanti quelli di vantaggio sulle inseguitrici. La prima di queste resta l’Inter (-6), chequello di Supercoppa Italiana si aggiudica anche il derby di campionato, piegando 1-0 un Milan sempre più in crisi, con 10 punti in meno dell’anno scorso e attualmente fuori dalla zona Champions League. Allo stato attuale a ricoprire le altre due posizioni che garantiscono l’accesso all’Europa che conta ci sono le due compagini capitoline. Nell’anticipo del sabato la Roma (+8) supera con un rotondo 2-0 ...