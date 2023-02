Serie A 22 23 | 21^ giornata | le decisioni del Giudice Sportivo

Leggi su 11contro11

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) All’indomani della 21^diA, ilha reso noti i propri provvedimenti in vista del prossimo turno. In particolare sono 8 i calciatori squalificati e fermati per una, tra i quali si evidenzia la presenza di 2 espulsi. Questi sono entrambi calciatori dell’Atalanta, ovvero Joakim Maehle e Luis Muriel, mandati anzitempo fuori dal campo per espulsione diretta contro il Sassuolo e costretti perciò a saltare la Lazio. Ai giocatori succitati si aggiungono quelli che partivano da uno status di diffidati e sono incorsi in un’altra ammonizione. Più precisamente, questi sono Jhon Lucumì del Bologna, Igor e Rolando Mandragora della Fiorentina, Rogerio del Sassuolo e Ethan Ampadu e Mattia Caldara dello Spezia. Il primo sarà costretto a dare forfait contro il Monza, mentre i ...