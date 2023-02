Senza fissa dimora | nel 2022 quasi 400 morti | “È il dato peggiore degli ultimi tre anni Sempre più persone ai margini”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) Trecentonovantatré. È il numero delleche sono morte in Italia nel, il 55 per cento in più rispetto aldell’anno precedente. E il 2023 è iniziato neldei modi, 54in soli 38 giorni: in mediadue decessi al giorno. È questo il quadro che emerge dal report annuale dell’osservatorio della Federazione Italiana Organismi per le(fio.PSD) che raggruppa più di 140 enti che lavorano nel terzo settore. “Ilsi porta con sé il bilancio più pesantetre” si legge nel report che sottolinea l’incremento del 55 per cento delle...