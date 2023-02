Il presidente del, Ignazio La, ha voluto ricordare con un intervento in Sala Zuccari a Palazzo Giustiniani Pinnuccio Tatarella. In un incontro promosso dalla Fondazione Tatarella, Laha omaggiato '...Lo ha detto il presidente del, Ignazio La, parlando a palazzo Giustiniani per il ricordo di Pinuccio Tatarella.

Senato, La Russa: "Non butterò mai busto Duce" - LaPresse LAPRESSE

Senato: La Russa, 'mi sento spesso inadeguato come presidente' OlbiaNotizie

La Russa: «Il busto del Duce in casa Non lo butterò mai, me lo ha lasciato mio padre» Corriere della Sera

Minacce a Tajani: La Russa, bene condanna forze politiche a ... Senato

Caso Cospito, minacce di morte a Tajani da anarchici: rafforzata la scorta Sky Tg24

A 24 anni dalla scomparsa di Giuseppe Tatarella a Roma nelle sale della Presidenza del Senato un convegno ne ricorda la figura di padre nobile della destra di Governo e precursore del centrodestra. Pr ...Ignazio La Russa torna sulla polermica: "Sono sempre dipinto come quello che ha i busti del duce. Ce li ho, me li ha lasciati mio padre. Avrei conservato anche quelli di Mao Zedong".