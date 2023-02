Scuole al gelo | i presidi | Guasti o malfunzionamenti | il risparmio energetico non c' entra

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) Non va sempre bene, però, come testimoniano i recenti casi di ipotermia - registrati nel Palermitano - che hanno interessato una studentessa della scuola primaria e una sua 'collega' universitaria. ...

La situazione oggi è quella di sempre, tutto ciò che riguarda il riscaldamento non è in gestione delle, ma degli enti locali. Quindi Comuni, per il primo ciclo, Province e Città metropolitane ...È in questo tragitto a piedi, al freddo e al, che si sono rese conto dei primi effetti del ... dalla pioggia fredda e dalla neve nelle moschee, nellee persino nelle pensiline degli autobus ...

Scuole al gelo, l’assessore sotto accusa “Interventi in corsa, presto 4 milioni” La Repubblica

Calabria nella morsa del gelo, scuole chiuse in provincia di Cosenza Calabria 7

Scuole al gelo, l'assessore sotto accusa "Interventi in corsa, presto 4 milioni" Virgilio

Ho fatto le scuole al gelo e sono vivo Quotidiano di Sicilia

Gelo a scuola, mancano sistemi efficienti di riscaldamento: Damante ... quotidianodigela.it

La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, a quanto si apprende, domani avrà un incontro bilaterale con il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, a margine del Consiglio europeo a Bruxelles.«Comprendo i disagi degli studenti e del personale scolastico causati dal malfunzionamento degli impianti di riscaldamento delle ultime settimane, ma non posso accettare la strumentalizzazione di ques ...