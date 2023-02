Scuola | violenze sul personale | Valditara “Stato difenderà le vittime”

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) ROMA (ITALPRESS) – A seguito del “recente, allarmante aumento degli episodi di violenza nei confronti degli insegnanti e delscolastico all’interno degli istituti, il Ministero dell’Istruzione e del Merito, di fronte a casi di questo tipo, richiederà all’Avvocatura generale dellodi rappresentare nei giudizi civili e penali i docenti e i lavoratori della”. La novità è contenuta in una circolare emanata dal ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe, inviata oggi a tutte le scuole.La decisione del ministroè motivata dall’esigenza di tutelare la dignità professionale e l’incolumità di docenti e: “Sarò sempre dalla parte degli insegnanti aggrediti. La nostra priorità è riportare responsabilità, serenità e rispetto nelle scuole”. ...

