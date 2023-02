Scream 6 | Jenna Ortega e i volti storici della saga nel trailer del Super Bowl!

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) Il nuovosarà trasmesso anche nel corso degli stacchi pubblicitari dell'atteso evento sportivo. Paramount ha diffuso in streaming il nuovodiVI, preparato in occasione del prossimoBowl, atteso per la notte di domenica prossima. Nel filmato vediamo qualche sequenza inedita del nuovo capitolo, tra cui una in cui una delle giovani attrici prova a scappare dalla furia omicida di Ghostface; mentre tenta di passare da un palazzo all'altro con l'aiuto di una scala traballante, questa viene raggiunta dal killer. Contemporaneamente, come potete vedere qui sotto, è stato diffuso anche un nuovo poster del film che richiama il popolare gioco da tavoloHasbro, Indovina chi? Oltre a, …

Oltre a Ortega, ormai celebrità assoluto dopo il successo di Mercoledì, nel cast che comprende Jenna Ortega e Courteney Cox, che dopo la scomparsa dello sceriffo farà sicuramente di tutto per tenere alta la bandiera dei veterani di Scream, essendo l'unica. Diretto anche questa volta da Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett, Scream VI ha una data d'uscita.

The new RealD 3D poster for Scream 6, which stars Jenna Ortega, Melissa Barrera and Hayden Panettiere, shows Ghostface haunting New York City.