Sciopero scuola 10 febbraio 2023 | lezioni a rischio | orari e motivazioni

'Unitamente all'ora di- aggiunge Senese - è prevista una raccolta fondi volontaria da ... con un piano che preveda come punto di partenza di una nuova cultura del lavoro già dalladell'......10 febbraio per gli studenti dellaPrimaria di San Bartolomeo al Mare. La decisione è stata assunta in quanto non è garantito il regolare svolgimento delle attività didattiche , causa...

Sciopero scuola il 10 febbraio: Usb protesta contro la mancata conferma dell’organico Covid, prevista manifestazione al Mim Tecnica della Scuola

Scuola - 10 febbraio, USB P.I. ha indetto sciopero nazionale con presidio al Ministero dell'Istruzione e del Merito Oggi Scuola

Scuola, USB: 10 febbraio docenti, ATA e studenti in sciopero per dire basta precarietà! USB

Scuola: venerdì 10 febbraio lo sciopero nazionale - Positanonews Positanonews

sciopero studenti del Liceo scientifico: "zero riscaldamento e poche aule" Olbiapuntoit

La decisione è stata assunta in quanto non è garantito il regolare svolgimento delle attività didattiche, causa sciopero del personale scolastico.Un’azione di sciopero è prevista per l’intera giornata del prossimo 10 febbraio 2023. La protesta è stata indetta da USB P.I. Scuola e riguarda tutto il personale docente, ata, educativo e dirigente a ...