Sci | Mondiali | Bassino trionfa nel superg davanti a Shiffrin e conquista il 2° oro per l' Italia

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) Courchevel, 8 feb. - (Adnkronos) - Martanelai campionati del mondo di sci alpino di Courchevel-Meribel e vince la seconda medaglia d'oro per l'nella rassegna iridata francese dopo quella di Federica Brignone in combinata. La piemontese si impone con il tempo di 1'28"06alla statunitense Mikaela(1'28"17) che centra la medaglia d'argento. Bronzo ex-aequo per la norvegese Kajsa Vickhoff Lie e l'austriaca Cornelia Huetter (1'28"39). Ottava l'altra azzurra Federica Brignone (1'28"61), undicesima Sofia Goggia (1'28"82), quindicesima Elena Curtoni (1'29"07). Per, 26 anni, è il secondo titolo iridato, dopo quelloto nel parallelo a Cortina nel 2021.

