Sci | Bassino | ' ho tremato fino alla fine e ora sono felice | la vittoria è il coronamento del lavoro'

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) Courchevel, 8 feb. - (Adnkronos) - "Ho, nella parte alta della pista mi davano tutte mezzo secondo, non è poco da recuperare. E' stato un patimento ma ora. Devo ancora realizzare bene,su di giri. E' bellissimo. La mia primain SuperG ai Mondiali, è incredibile". Queste le parole di Martadopo lain SuperG ai mondiali di Courchevel. "Ho solo pensato di sciare come so, la differenza l'ha fatta il voler spingere a tutte le curve", aggiunge, ai microfoni di Rai Sport, la 26enne piemontese, vincitrice dell'oro iridato nel parallelo a Cortina 2021. "Il parallelo era stato bello, ma oggi è unaforte e incredibile. ...

Gioia pura targata Martapoco dopo l'oro conquistato ai Mondiali diin Francia a Meribel. "E' qualcosa di forte, incredibile, sono veramente contenta di me stessa, sono felice. E' una ...Capolavoro di Marta, oro ai Mondiali di Courchevel/Meribel dialpino. La piemontese chiude il SuperG in 1'28''06, precedendo la statunitense Shiffrin (+0'11) e il duo Lie - Huetter , terze a parimerito a +0''...

Nell'incredibile festa di sport a Meribel Marta Bassino vince l'oro mondiale in supergigante. Il pesciolino Dory è diventato un cannibale: l'azzurra, 26 anni di Borgo San Dalmazzo (Cuneo) con la…