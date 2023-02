Sci alpino | super-G femminile Mondiali Courchevel Méribel 2023 | azzurre favorite | Brignone per il bis

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) Si torna in pista con la velocità. Dopo la combinata, gara d’esordio vinta da una storica Federica, idiregalano altro spettacolo con il-G. A Cortina d’Ampezzo, ultimo-G in Coppa del Mondo prima dell’inizio della rassegna iridata, a portare a casa la vittoria è stata Ragnhild Mowinckel davanti a Cornelia Huetter e all’azzurra Marta Bassino, mentre nella manche di due giorni fa Federicaha letteralmente dominato chiudendo davanti a Lara Gut-Behrami e a Ragnhild Mowinckel. L’appuntamento è alle ore 11.30 sulla Roc de Fer. Ma chi sono ledi questi? IL CALENDARIO COMPLETO I RISULTATI DELLE GARE LA CLASSIFICA DELLE ...

Questa mattina, mercoledì 8 febbraio 2023, si disputa il SuperG ai Campionati mondiali diin corso di svolgimento in Franca. E la Valtellina tifa per Elena Curtoni, che punta a una medaglia. Oggi c'è il SuperG donne: la Valtellina tifa per Elena Curtoni La specialista delle ..."In estate, buona parte della popolazione lavora come guida turistica e grazie ai corsi die di fondo può guadagnarsi di che vivere anche in inverno", dice Hergarten. Oggi, la sua ...

LIVE Sci alpino, Combinata Mondiali 2023 in DIRETTA: alle 14.30 la sfida per l'oro tra Pinturault e Schwarz OA Sport

LIVE Sci alpino, Prova discesa Mondiali 2023 in DIRETTA: Goggia davanti a Curtoni, ma insoddisfatta. "Non ho sciato bene" OA Sport

Mondiali di sci alpino oggi: dove vederli in tv, calendario e orari delle gare Corriere della Sera

Calendario sci alpino oggi, Mondiali 2023: orari 8 febbraio, programma, tv, streaming, pettorali degli italiani OA Sport

Sci alpino oggi, Mondiali 2023: startlist prova discesa maschile e superG femminile. Programma, orari, tv OA Sport

Oggi, mercoledì 8 febbraio, è una di quelle date cerchiate con il pennarello rosso per la squadra azzurra. I Campionati Mondiali di sci alpino 2023 di Meribel/Courchevel, presentano (con il via fissat ...I Mondiali di sci alpino 2023 entrano nel vivo. Oggi andrà in scena il superG femminile, una delle gare più attese dell’intera rassegna iridata. L’Italia schiera quattro atlete potenzialmente da medag ...