(Di mercoledì 8 febbraio 2023) Giovedì 9 febbraio (ore 11.30) andrà in scena ilmaschile valido per idi sci. La rassegna iridata entra nel vivo sul pendio di Courchevel (Francia) con la prima gara veloce per gli uomini dopo la combinata di martedì. L’Italia ha vinto la combinata e ilfemminili rispettivamente con Federica Brignone e Marta Bassino, ora anche gli azzurri sperano di unirsi alla festa in terra transalpina e contribuire al medagliere della spedizione tricolore. L’Italia sogna soprattutto con Dominik Paris e Mattia Casse, ma attenzione anche a Christof Innerhofer e Guglielmo Bosca. Il grande favorito della vigilia è lo svizzero Marco Odermatt, chiamato alla sfida con il norvegese Aleksander Kilde. Il terzo incomodo potrebbe essere l’austriaco Vincent Kriechmayr, mentre il francese ...

A Meribel tra le Alpi francesi, dove sono in corso i Campionati mondiali dinumero 47 della storia, l'Italia delle donne su due gare ha già centrato due ori: chapeau! Dopo Federica ...Via libera agli avvisi, che saranno pubblicati nei prossimi giorni, dei corsi regionali per ottenere i titoli di maestro die di maestro di snowboard. L'assessore al Turismo, allo sport e allo spettacolo, Elvira Amata, ha incontrato il presidente del collegio regionale dei maestri di, Nuccio Fontanarossa, ...

LIVE Sci alpino, SuperG femminile Mondiali 2023 in DIRETTA: Marta Bassina campionessa del mondo! Video e pagelle OA Sport

Sci alpino, Marta Bassino è una POESIA D'ORO! Campionessa del mondo di superG, capolavoro da artista! OA Sport

Mondiali sci 2023, il SuperG femminile: Bassino medaglia d'oro Sky Sport

Sci alpino, startlist superG Mondiali 2023: programma, orari, tv, streaming, pettorali degli italiani OA Sport

Corsi della Regione Siciliana per maestro di sci alpino e di maestro di snowboard Giornale di Sicilia

Giovedì 9 febbraio (ore 11.30) andrà in scena il superG maschile valido per i Mondiali 2023 di sci alpino. La rassegna iridata entra nel vivo sul pendio di Courchevel (Francia) con la prima gara veloc ...Via libera agli avvisi, che saranno pubblicati nei prossimi giorni, dei corsi regionali per ottenere i titoli di maestro di sci alpino e di maestro di snowboard. L’assessore al Turismo, allo sport e a ...